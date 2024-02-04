Минобороны сказало про поставку в армию белорусских танков

В Министерстве обороны проинформировали, что белорусские танки Т-72БМ2 начнут поставлять в армию в 2024 году. Подробности рассказал заместитель министра обороны Андрей Федин, сообщили в пресс-службе ведомства.
По его словам, в 2023 году на вооружение было принято более 70 различных образцов вооружения, а также техники. Он уточнил, что речь идет про ракетный комплекс В-300 «Полонез-М», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Также он указал зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» и ударный вертолет Ми-35М.
Федин отметил, что в 2024 году авиационные воинские части пополнятся еще одной партией вертолетов Ми-35М. Кроме того, он добавил, что войска противовоздушной обороны получат зенитными ракетными комплексами «Тор-М2». Также, заметил он, будет продолжена поставка средств радиолокации. Речь идет про «Восток», маловысотные радиолокационные комплексы «Роса», а также «Противник-ГМ».
— В сухопутные войска начнется поставка модернизированных танков Т-72БМ2, — сказал заместитель министра обороны.
Он обратил внимание на то, что в силы специальных операций будет продолжена поставка модернизированных бронетранспортеров, назвав БТР-70МБ.