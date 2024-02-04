Минобороны сказало про поставку в армию белорусских танков

По его словам, в 2023 году на вооружение было принято более 70 различных образцов вооружения, а также техники. Он уточнил, что речь идет про ракетный комплекс В-300 «Полонез-М», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Также он указал зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» и ударный вертолет Ми-35М.