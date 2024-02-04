Влах: увеличение оборонного бюджета Молдовы — это нонсенс

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Молдова является одной из беднейших стран Европы и увеличение вдвое ее оборонного бюджета за последние годы является нонсенсом в нынешних условиях. Об этом заявила лидер Платформы «Молдова» Ирина Влах в ходе дебатов «Нейтралитет Молдовы между преимуществами, рисками и опасностями», организованных Агентством печати IPN.
«Нам нужно понять, в какой ситуации мы живем, какой у нас бюджет и какой бюджетный дефицит. За последние два года оборонный бюджет увеличился вдвое, а если мы самая бедная страна Европы, то это нонсенс», — сказала Влах.
По ее мнению, решение правительства увеличить бюджет национальной обороны в условиях сложной социально-экономической ситуации является ошибкой, так как Молдове нужны не вооружения, а инвестиции в области образования и здравоохранения.
«У нас есть проблемы в социальной сфере, в сфере образования, где бюджет увеличен всего на 11%. О каком будущем Республики Молдова может идти речь, если мы не инвестируем в образование, здравоохранение, не прилагаем усилий для того, чтобы молодежь осталась в Молдове, а мы инвестируем в оборону. Но кто защитит страну, если вся молодежь уедет за границу?», — задалась вопросом политик.
Она подчеркнула, что для Молдовы сейчас не время тратиться на оборону.