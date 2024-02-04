Влах: увеличение оборонного бюджета Молдовы — это нонсенс

«У нас есть проблемы в социальной сфере, в сфере образования, где бюджет увеличен всего на 11%. О каком будущем Республики Молдова может идти речь, если мы не инвестируем в образование, здравоохранение, не прилагаем усилий для того, чтобы молодежь осталась в Молдове, а мы инвестируем в оборону. Но кто защитит страну, если вся молодежь уедет за границу?», — задалась вопросом политик.