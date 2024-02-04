Песков заявил, что ЕС лепит из России врага для оправдания расходов на Украину

«Им нужно дальше лепить врага, делать это фактурно, выпукло с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов», — сказал Песков.
Он отметил, что 50 миллиардов евро, выделенные на макрофинансовую помощь Украине, с одной стороны — сумма для ЕС не очень серьезная, а с другой стороны — все же ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике европейских стран.
«Что такое Германия — это экономический мотор Евросоюза. И целые сектора экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. И конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием этого имиджа. И здесь лучше нас, наверное, в их понимании никого нет», — добавил Песков.
В середине января немецкий таблоид Bild опубликовал некий «секретный план» того, как Россия якобы готовится атаковать восточный фланг НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин должен осознать такую опасность и вооружаться на этот случай вместе с союзниками по НАТО. По мнению лидера французского движения «Патриоты» Флориана Филиппо, война с Россией нужна немецким властям как отвлекающий маневр для предотвращения социальных волнений в самой Германии.
Первого февраля все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия, которая ранее блокировала большинство подобных решений, все же согласилась на этот шаг. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, эти деньги пойдут не на оружие, а на поддержку украинской экономики.