Песков заявил, что ЕС лепит из России врага для оправдания расходов на Украину

«Что такое Германия — это экономический мотор Евросоюза. И целые сектора экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. И конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием этого имиджа. И здесь лучше нас, наверное, в их понимании никого нет», — добавил Песков.