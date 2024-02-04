Нетаньяху сообщил о ликвидации 17 из 24 батальонов «Хамаса»

Биньямин Нетаньяху в очередной раз подчеркнул, что целью Израиля в войне является полное уничтожение «Хамаса». По его мнению, этого можно добиться в три этапа: во-первых, нужно сократить число батальонов движения, во-вторых, нужно проводить операции по зачистке территорий, где батальоны уже разгромлены, и в-третьих, нужно нейтрализовать подполье «Хамаса».
«Мы не закончим войну, пока не выполним все поставленные цели: уничтожение “Хамаса”, возвращение всех похищенных у нас людей и получение гарантий, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», — заключил премьер-министр.
28 января стало известно, что Катар, США и Египет заканчивают подготовку соглашения о временном перемирии между Израилем и «Хамасом». Соглашение предусматривает прекращение огня в секторе Газа на два месяца. За это время «Хамас» должен будет освободить плененных детей, женщин, пожилых и раненых заложников, а Израиль — отпустить палестинских заключенных.
1 февраля Министерство иностранных дел Катара сообщило, что Израиль и «Хамас» согласились на условия временного прекращения огня в секторе Газа. В тот же день из израильских тюрем были отпущены 114 палестинских заключенных. При этом на данный момент боевые действия на территории анклава продолжаются и окончательное согласование условий сделки затягивается с обеих сторон конфликта.
Эрдни Кагалтынов