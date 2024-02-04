Нетаньяху сообщил о ликвидации 17 из 24 батальонов «Хамаса»

Биньямин Нетаньяху в очередной раз подчеркнул, что целью Израиля в войне является полное уничтожение «Хамаса». По его мнению, этого можно добиться в три этапа: во-первых, нужно сократить число батальонов движения, во-вторых, нужно проводить операции по зачистке территорий, где батальоны уже разгромлены, и в-третьих, нужно нейтрализовать подполье «Хамаса».