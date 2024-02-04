Венгрия решила не блокировать финансирование поставок оружия ВСУ из фонда ЕС

«Мы не можем и не будем мешать другим делать это, это их собственная ответственность, им придется отчитываться за свои действия. Мы, конечно, не будем частью решения», — сказал господин Сийярто в интервью телеканалу VRT (цитата по Hirado).
Во время обсуждения расширения Европейского фонда мира на саммите 1 февраля Венгрия не воспользовалась правом вето, отметил Петер Сийярто. При этом Венгрия «конструктивно воздержалась» от участия в принятии решения. «Если другие хотят поставлять оружие на Украину, то могут делать это под свою ответственность, но мы в этом участвовать не будем», — сказал он.
19 января Bloomberg сообщал, что страны ЕС обсуждают создание нового фонда военной помощи Украине, чтобы усовершенствовать прежний механизм. Европейская служба внешних связей на встрече предложила направить на создание нового фонда €5 млрд в качестве годового бюджета. Этот вопрос обсудят на встрече глав МИДов 19 февраля.
1 февраля Евросовет утвердил программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд в 2024—2027 годах. ЕС будет пересматривать и утверждать сумму каждый год, при этом пакет помощи исключает возможность наложения вето. Венгрия не стала блокировать это решение, поскольку получила гарантии, что ее средства «не окажутся на Украине».
Лусине Баласян