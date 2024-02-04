Венгрия решила не блокировать финансирование поставок оружия ВСУ из фонда ЕС

Во время обсуждения расширения Европейского фонда мира на саммите 1 февраля Венгрия не воспользовалась правом вето, отметил Петер Сийярто. При этом Венгрия «конструктивно воздержалась» от участия в принятии решения. «Если другие хотят поставлять оружие на Украину, то могут делать это под свою ответственность, но мы в этом участвовать не будем», — сказал он.