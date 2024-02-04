В США анонсировали продолжение ударов на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не остановится на бомбардировках Сирии и Ирака и продолжит отвечать на нападения на американских солдат «в такое время и в таком месте, которое мы выберем сами». По данным CBS, удары США могут продлиться в течение нескольких дней. The Wall Street Journal писала, что Вашингтон таким образом намерен заставить Тегеран отказаться от атак на американских военных на Ближнем Востоке во время переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Так, с начала противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года контингент США в регионе подвергся около 166 нападениям.