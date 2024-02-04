Трамп пообещал устроить массовую депортацию мигрантов из США после переизбрания

Американский политик отметил, что некоторые штаты, которые обычно поддерживают кандидата от демократов на президентских выборах, могут проголосовать за него, потому что нынешняя власть не справляется с вопросом нелегальной миграции. Он также добавил, что кроме Нью-Йорка на выборах его могут поддержать такие демократические штаты, как Нью-Джерси, Вирджиния, Миннесота и Нью-Мексико.