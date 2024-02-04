Все важные посты в Молдавии захватили румынские интервенты, заявил Шор

«За три года беспредела режима Санду (президента Молдавии Майя Санду — ред.) нашу страну полностью захватили румынские интервенты — любой мало-мальски важный пост во власти уже занят ими. А помогли им в этом коллаборационисты из ПДС (правящая партия “Действие и солидарность — ред.) — за 30 сребреников и возможность смотаться в Европу. Сейчас уже не надо вводить войска: достаточно было свозить нашу Майечку на пару оплаченных налогоплательщиками визитов в Бухарест — и дело в шляпе”, — написал Шор в своем Telegram-канале.