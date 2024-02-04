Беларусь может получить больше 105 млрд российских рублей на импортозамещение

Он отметил, что это очень хороший показатель для республики. При этом на прошедшем в Санкт-Петербурге Высшем государственном совете Союзного государства была поставлена задача увеличить его до 15%.
Белорусский дипломат напомнил, что республика получила 105 миллиардов российских рублей в кредит на реализацию 24 проектов в сфере импортозамещения.
«Плюс 8 новых проектов, которые, мы надеемся, в ближайшее время тоже будут подписаны», — подчеркнул Дмитрий Крутой.
Причем президент РФ Владимир Путин отмечал, что если совместные проекты будут иметь кооперационный эффект, то сумма в 105 миллиардов не потолок, добавил посол.
«Мы можем увеличивать сумму этой кредитной линии. Очень выгодной и хорошей кредитной линии с учетом того уровня рыночных ставок, которые сегодня есть на рынке России», — сказал дипломат.
В завершение Дмитрий Крутой констатировал, что белорусские предприятия получили «зеленый свет» на подачу дополнительных заявок, поэтому остается только оперативно этим воспользоваться.