Зеленский подтвердил планы заменить Залужного

По его словам, он также думает о замене ряда руководящих лиц государства, причем речь идет не только о военачальниках, но и о чиновничьем аппарате. Украинский лидер указал, что стране «необходима перезагрузка», которая должна коснуться «группы управленцев и не в единственном военном секторе».