FT: Иран пользовался счетами в британских банках для обхода санкций США

PCC и ее дочерняя компания в Великобритании PCC UK находятся под американскими рестрикциями с ноября 2018 года. Согласно FT, PCC UK все это время продолжала работать из офиса в центре Лондона, используя сложную сеть подставных организаций в королевстве и других странах, в том числе в Китае и Турции. Одна из таких компаний Pisco UK была зарегистрирована в графстве Суррей к югу от британской столицы и имела бизнес-счет в Santander UK.