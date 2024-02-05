В сейме Польши поддержали слова Дуды о принадлежности Крыма России

О том, что Крым в «большую часть времени находился в руках России» и Украине вряд ли удастся вернуть его, Дуда заявил 3 февраля. Так, отвечая на вопрос о том, верит ли он, что Украина вернет Крым, президент сказал, что ему трудно ответить на этот вопрос. «Фактически, если посмотреть с точки зрения истории, большую часть времени он находился в руках России. Деоккупация Крыма — наша общая задача и обязательство перед свободным миром», — отметил Дуда.