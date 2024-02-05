Вице-премьер Марат Хуснуллин посетил стенд Иркутской области на ВДНХ

В 2023 году в Иркутской области возвели почти 1,5 млн кв. метров жилья. Это на 16% больше, чем в 2022-м. В рамках восстановления инфраструктуры, которая была разрушена в результате наводнения 2019 года, в прошлом году ввели в эксплуатацию 16 объектов: социальные объекты, объекты инженерной инфраструктуры, дороги, мостовые переправы и дамбы.