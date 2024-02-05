Вице-премьер Марат Хуснуллин посетил стенд Иркутской области на ВДНХ

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллинпосетил стенд Иркутской области на Международной выставке-форуме «Россия» (6+) на ВДНХ. Также под его руководством состоялось пленарное заседание, в котором принял участие глава региона Игорь Кобзев. Губернатор рассказал вице-премьеру о развитии строительной отрасли в Приангарье, а также о реализации в Иркутской области национального проекта «Жилье и городская среда», инсценированного президентом России РФ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.
В 2023 году в Иркутской области возвели почти 1,5 млн кв. метров жилья. Это на 16% больше, чем в 2022-м. В рамках восстановления инфраструктуры, которая была разрушена в результате наводнения 2019 года, в прошлом году ввели в эксплуатацию 16 объектов: социальные объекты, объекты инженерной инфраструктуры, дороги, мостовые переправы и дамбы.
«В Иркутской области большое внимание уделяют созданию комфортных условий для жизни. Идет активное развитие строительного комплекса, коммунальной инфраструктуры. Ведётся серьёзная работа в сфере капремонта домов. Успешно реализуется федеральный проект “Формирование комфортной городской среды”, который направлен на благоустройство общественных пространств и дворов. Приангарье принимает активное участие в федеральных программах, привлекает средства инфраструктурных бюджетных кредитов. Важный для региона ориентир — повышение индекса качества городской среды. Сегодня пять населенных пунктов региона — это города с благоприятной городской средой, и работа по повышению индекса качества продолжается», — отметил Игорь Кобзев.
Также на стенде Иркутской области на ВДНХ представили результаты участия региона в федеральных проектах «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Формирование комфортной городской среды», в программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023−2027 годы)», результаты выполнения плана по капитальному ремонту многоквартирных домов.