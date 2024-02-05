ФСБ: дело о госизмене было возбуждено против экс-депутата иноагента от НСО

Бывшему депутату Госдумы из Новосибирской области от партии «Справедливая Россия» Илье Пономареву* предъявлены обвинения в госизмене и призывах к террористической деятельности. Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что он участвует в деятельности украинского объединения «Легион Свобода России» **, признанного террористической организацией на территории России.
Так же в ФСБ сообщили, что продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия в отношении Пономарева* и его сообщников. Ведомство также пообещало, что все причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
До этого Пономарева* также обвиняли в распространении лживой информации о российской армии, за что его объявили в международный розыск.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске уже трое депутатов горсовета были признаны иноагентами.
* Признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Признана в России террористической организацией, деятельность запрещена.