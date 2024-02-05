В соседнем с Хабаровском китайском городе открылась зона приграничной торговли

Всего в 65 километрах от Хабаровска — в китайском городе Фуюань — недавно открылась зона приграничной торговли после реконструкции.
Из-за пандемии в 2020 году торговую зону закрыли. В 2023 году приостановили ее работу для реконструкции.
Теперь в торговом комплексе можно приобрести более трех тысяч иностранных товаров, включая российские. В зоне приграничной торговли предлагают российские конфеты, продовольственные товары, морепродукты, алкоголь, муку и растительное масло.
Согласно правилам работы зон приграничной торговли КНР, каждому покупателю на их территории разрешено беспошлинное приобретение товаров на сумму до восьми тысяч юаней (что превышает 74 тысячи рублей).
Китайские компании закупают российские товары без пошлин в приграничных торговых зонах. Это дешевле, чем привозить товары напрямую из-за границы. Они нанимают людей для покупки товара на сумму до восьми тысяч юаней. После этого товар вывозят из зоны и отправляют дальше вглубь Китая.