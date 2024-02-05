В соседнем с Хабаровском китайском городе открылась зона приграничной торговли

Китайские компании закупают российские товары без пошлин в приграничных торговых зонах. Это дешевле, чем привозить товары напрямую из-за границы. Они нанимают людей для покупки товара на сумму до восьми тысяч юаней. После этого товар вывозят из зоны и отправляют дальше вглубь Китая.