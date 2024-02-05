Путин и Хабиров открыли кампус и детский онкоцентр в Уфе. Главное в Башкирии

«К сожалению, дети болеют и порой болеют очень тяжело. Мы хотели, чтобы у нас в Башкортостане были самые лучшие условия и для лечения, и для комфортного их нахождения в медучреждении. Это, действительно, сейчас один из самых высокотехнологичных объектов в регионе, здесь находится уникальная диагностическая лабораторная база», — сказал Хабиров. Он также доложил, что за последние пять лет в республике благодаря беспрецедентным мерам поддержки и формированию инфраструктуры здравоохранения улучшились основные показатели, в том числе демографические. «Вы 5 лет назад обратили внимание на показатели младенческой смертности в регионе. Мы этот вопрос решили, сегодня она у нас ниже среднероссийских показателей», — рассказал президенту Глава Башкирии и поблагодарил его за пристальное внимание «ко всему, что связано с лечением детей с тяжелыми заболеваниями».