Путин и Хабиров открыли кампус и детский онкоцентр в Уфе. Главное в Башкирии

В Уфе открыли лучший центр детской онкологии…
В пятницу, 2 февраля, в Уфе открыли важный и долгожданный объект — Республиканский центр детской онкологии и гематологии. Старт его работе в режиме видеосвязи дал президент России Владимир Путин. Он высоко оценил открывшийся в Уфе центр и похвалил руководство республики за сокращение младенческой смертности. На церемонии открытия Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал Путину, что центр стал одним из самых долгожданных объектов здравоохранения в регионе.
«К сожалению, дети болеют и порой болеют очень тяжело. Мы хотели, чтобы у нас в Башкортостане были самые лучшие условия и для лечения, и для комфортного их нахождения в медучреждении. Это, действительно, сейчас один из самых высокотехнологичных объектов в регионе, здесь находится уникальная диагностическая лабораторная база», — сказал Хабиров. Он также доложил, что за последние пять лет в республике благодаря беспрецедентным мерам поддержки и формированию инфраструктуры здравоохранения улучшились основные показатели, в том числе демографические. «Вы 5 лет назад обратили внимание на показатели младенческой смертности в регионе. Мы этот вопрос решили, сегодня она у нас ниже среднероссийских показателей», — рассказал президенту Глава Башкирии и поблагодарил его за пристальное внимание «ко всему, что связано с лечением детей с тяжелыми заболеваниями».
«Все, что касается развития здравоохранения — это наша обязанность, а то, что касается здоровья детей — это святая обязанность. Поэтому будем работать в этом направлении и дальше. А то, что у вас младенческая смертность стала ниже среднероссийских показателей — это хороший результат. Я вас поздравляю с этим», — подытожил Владимир Путин, пожелав коллективу онкоцентра «удачи и всего доброго».
Новый онкоцентр в Уфе рассчитан на 92 койко-места и обеспечит высокотехнологичной медпомощью детей с онкологическими, гематологическими заболеваниями, за которой ранее обращались в федеральные центры. Так, в нашем центре будут проводить глубокую диагностику, делать уникальные нейроонкологические операции, а также впервые в республике начнут трансплантацию костного мозга. Также здесь созданы комфортные условия для родителей пациентов. Курирует наш центр национальный онкоцентр имени Дмитрия Рогачева и его руководитель академик Александр Румянцев. Врачи уфимского центра прошли необходимую стажировку.
По словам академика Румянцева, «уфимский центр детской онкологии и гематологии лучший из тех, что построены, строятся или будут построены в рамках программы “Детство”».
…и Межвузовский кампус
Днем ранее, 1 февраля, президент России Владимир Путин также по видеосвязи принял участие в открытии сети современных кампусов в регионах страны и дал старт работе IQ-парка в Уфе. Глава Башкирии Радий Хабиров доложил Путину о готовности в Уфе первой очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Пять лет назад мы обратились к Вам с нашими предложениями по модернизации инфраструктуры науки и высшей школы в республике. Вы очень действенно их поддержали. У нас сегодня есть очень значимый результат. Это прежде всего современный башкирский флагман науки и высшего образования — Уфимский университет науки и технологий на базе двух университетов. Сейчас в нем обучаются 51 тыс. студентов. Это Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, объединяющий шесть вузов, три научных учреждения и 30 индустриальных партнеров», — рассказал Хабиров. Он отметил, что в Башкортостане самое большое количество молодежи в ПФО — 1,085 миллиона человек, «поэтому очень нужен был кампус».
Радий Хабиров представил первую очередь кампуса в Уфе. Это 37 тысяч кв. метров, это научно-образовательная среда — 20 лабораторий. «Мы уже завершаем проектирование второй очереди. Это большая работа, это 103 тысячи кв. метров, это 7 башен общежитий, объединённых единым стилобатом, где будет то, что называется студенческая среда», — рассказал Глава Башкирии. Он отметил, что «хотели именно в рамках этого кампуса сделать эталонное пространство для студенческой среды, для научно-образовательной среды». Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина за поддержку республики и пригласил в Башкирию.
В ответном слове глава государства отметил, что «республика развивается быстрыми хорошими темпами», а Уфа «один из крупных образовательных центров в стране». Путин подчеркнул, что «руководство Башкирии стремилось к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов и преподавателей. Цель создания современных кампусов как раз в этом и заключается — создать эталонные пространства. Мы в этом направлении будем, безусловно, двигаться дальше». Также президент страны пообещал посетить Башкирию по приглашению Радия Хабирова. «У вас добрая земля и очень радушные люди, культура красивая. Увидимся с вами в ближайшее время», — сказал Путин.
2 февраля Глава Башкортостана представил межвузовский кампус научному сообществу республики и вручил госнаграды строителям IQ-парка. В кампусе уже начали работать УУНиТ, медицинский и нефтяной университеты.
Варварской разработки больше не будет
В Башкирии никому больше не позволят разрабатывать недра варварским способом, при выделении лицензий на добычу золота должны учитываться интересы местных жителей. Об этом Радий Хабиров заявил 31 января в Учалах на выездном заседании межведомственной комиссии по вопросам недропользования. В нём приняли участие представители Роснедр, правоохранительных органов, министерств и ведомств, главы районов, директора добывающих компаний. Глава региона отметил, что недропользование — это вопрос полномочий федеральных, республиканских и местных органов власти, и здесь необходима координация действий. И результаты уже есть.
«Мы прекратили действие лицензий компаний, которые недобросовестно занимались добычей полезных ископаемых. Одно из важных достижений — мы нашли общее решение с Федеральным агентством по недропользованию. Введен мораторий на добычу золота рассыпным образом до 2030 года», — сообщил Радий Хабиров, пояснив, что вначале нужно навести порядок с уже выданными лицензиями. «За многолетнюю историю добычи золота в республике, исчисляемую не одним десятком лет, у нас практически нет ни одного примера, когда бы это завершалось правильной рекультивацией», — констатировал Глава Башкирии. По его словам, "проблема разработки недр нашей республики, особенно в ряде районов Зауралья, является критически важной и очень чувствительной для наших жителей.
Перед заседанием Глава посетил в Учалинском районе месторождение золота Малый Каран и встретился с местными жителями. Здесь ООО «Карано-Александровское» арендует 300 га земли, где реализует проект по добыче золота, а также намерено построить фабрику по переработке золотосодержащих руд. На предприятии в основном работают жители окрестных сел.
Больной вопрос для Учалинского района в том числе — недобросовестные недропользователи. «По сути, ведут варварскую разработку наших недр. С этим жители категорически не согласны. С этим не согласны, конечно же, и мы», — подчеркнул Глава республики. По его мнению, необходимо прийти к цивилизованному недропользованию с теми, кто готов работать «в рамках действующего законодательства». «Только на этих условиях мы с нашими недропользователями будем работать дальше. С теми, кто нас не слышит, с теми, кто нарушает законодательство, будем прощаться», — сказал Хабиров.
Сейчас в республике 67 лицензий на золотодобычу. Из них 47 приходится на Учалинский район. Из них 13 уже отозваны. Возбуждены уголовные дела. А 25 января суд отказал уфимскому ООО «Альтинвест» в праве продолжать добычу золота на востоке Башкирии. Как рассказал Глава республики, учредители компании «Альтинвест» — в офшорной зоне, а один из них — бывший руководитель Верховной рады Украины, который обогащался на добыче золота в Башкортостане. «Таких фактов сейчас нет, и впредь мы этого не допустим», — отметил он. Системная работа по противодействию варварской разработке недр ведется в Башкирии с 2018 года. На новый уровень эта деятельность вышла в 2021 году, когда по инициативе Радия Хабирова была создана межведомственная комиссия по вопросам недропользования.
Также в Учалах Радий Хабиров посетил обновлённый Дом молодёжи, Учалинский колледж горной промышленности, а также провёл выездной приём граждан.
Новый рекорд по жилью
В 2023 году в Башкирии построили более 3,3 млн кв. метров жилья, что стало новым рекордом, сообщил Глава республики.
«Таких цифр ещё не было. Третий год подряд бьём собственные рекорды по вводу жилья. По итогам года мы вторые в ПФО и седьмые в России», — отметил он.
Лидером по вводу жилья остаётся Уфа — здесь в прошлом году введено более 1,2 млн кв. м жилых помещений. Далее идут Стерлитамак (116 тыс. кв. м) и Октябрьский (89 тыс. кв. м). Среди районов больше всего жилья построили в Уфимском (403 тыс. кв. м), Иглинском (198 тыс. кв. м) и Стерлитамакском (13 тыс. кв. м) районах.
«Эти успехи — результат большой командной работы, нашего строительного блока, органов местного самоуправления, застройщиков», — сказал Радий Хабиров, отметив, что президент страны поставил задачу к 2030 году выйти на 4 млн кв. м жилья в год. «Работаем в этом направлении», — подчеркнул он в соцсетях.
По данным Башинформа, в 2022 году в республике построили почти 3,1 млн кв. м жилья — это на 5% больше, чем в 2021-м.
И новый глава ЦИК
Центральную избирательную комиссию Башкирии возглавил 49-летний Азат Галимханов. Такое решение 29 января единогласно приняли на 66-м заседании ЦИК региона. Прежний председатель ЦИК РБ Илона Макаренко сложила полномочия в конце декабря прошлого года. 30 декабря Глава Башкирии своим указом назначил проректора УУНиТ Азата Галимханова членом ЦИК республики.
«До выборов президента страны осталось всего 45 дней. Я уверен, что при поддержке ЦИК РФ и ЦИК Башкирии мы сможем организовать и провести их в соответствии с действующим законодательством», — сказал новый руководитель ЦИК РБ «Башинформу». Азат Галимханов также добавил, что в ближайшее время намерен полностью погрузиться в организацию проведения выборов, усилить свои компетенции в области избирательного права.
Выборы президента России пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. А осенью состоятся выборы Главы РБ.
«Главное — это порядок в ваших головах»
29 января в Чишминском районе в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова Радий Хабиров встретился с учащимися колледжей Зауралья. Они прибыли в «Патриот» на учебные сборы. На встрече ребята поделились с Главой республики своими впечатлениями и задали ему вопросы. В начале разговора Хабиров рассказал ребятам, как и для чего создавался этот центр, а также о подвиге Максима Серафимова и других героях СВО.
«За пять дней вы получите первые, начальные навыки военной подготовки. Освоите военную медицину, она вам пригодится и в армии, и в жизни», — сказал курсантам Глава, отметив, что самое главное — «это порядок в ваших головах, чтобы вы понимали, в какой стране живёте, чем занимаются ваши отцы, братья, родственники на СВО».
Юноши показали руководителю региона свою меткость в стрельбе. Не стал отказываться от учебной стрельбы и Радий Хабиров. Курсантам, поразившим цель на «отлично», он вручил именные часы от Главы РБ.
«Мне очень нравится в парке “Патриот”. Тут строго, но это правильно. Кормят хорошо, преподаватели внимательные, учат всему. Мы в берцах, в военной форме, а значит и мышление меняется. Всё как-то по-другому — по-мужски и серьёзно», — поделился впечатлениями учащийся Сибайского многопрофильного профколледжа Тимур Тангатаров, заметив при этом, что Радия Фаритовича в первый раз увидел рядом с собой и никогда уже не забудет его слова и наставления.
Также в парке «Патриот» Глава республики ознакомился с ходом строительства ФОКа. Он отметил, что возможностями спортобъекта должны пользоваться и жители близлежащих населённых пунктов.
Уникальный ФОК в Уфе
Тем временем в Уфе на улице Менделеева достраивается и готовится к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина. 30 января в новом ФОКе побывал Радий Хабиров. Объект начали возводить в 2022 году. Проект реализует компания «Газпром» в рамках программы «Газпром — детям». В трёхэтажном здании ФОКа разместились ледовая арена, универсальные спортзалы, а также два бассейна. Глава отметил, что заниматься здесь будут как дети, так и их родители.
«Объект на самом деле уникальный — четыре в одном. В нём есть бассейн, ледовая арена, большие тренажёрный и игровой залы», — рассказал Хабиров. Он подчеркнул, что в республике уделяется огромное внимание развитию спорта, особенно детского. «Поэтому продолжим насыщать спортивную инфраструктуру по всей республике и в её столице — Уфе», — отметил Глава Башкирии.
Благоустройство общественных пространств
Днем ранее, 29 января, в Доме республики Глава Башкортостана провёл «Час городской среды», где рассмотрели проекты благоустройства общественных пространств в республике. На совещании мэр Уфы Ратмир Мавлиев представил «дорожную карту» обновления «гостевых» улиц в историческом центре города — Ленина, Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической и Новомостовой. На это планируют направить 1,5 млрд рублей. Речь идёт о модернизации тротуаров, освещения, ремонте фасадов домов, адресных табличек и рекламных вывесок в рамках общей концепции «Возвращение к истокам». Для озеленения исторического центра Уфы к юбилею столицы высадят 450 крупномерных саженцев липы.
«Гостевые» улицы после обновления будут способствовать развитию проектов в сфере услуг и увеличению турпотока", — отметил Радий Хабиров.
По словам министра ЖКХ Ирины Головановой, в этом году в регионе по федпроекту планируют привести в порядок 123 общественные территории на 1,17 млрд рублей. Наиболее масштабным проектом в Уфе станет обновление парка имени Лесоводов. В Нефтекамске приведут в порядок аллею по проспекту Юбилейному. В Ишимбае центральный парк имени А. Матросова. А в Салавате — аллею по бульвару Салавата Юлаева.
Единство Башкирии есть и никто не позволит его расколоть
Об этом 29 января заявил на совещании правительства Радий Хабиров. Он поблагодарил всех, кто участвовал в состоявшемся 26 января в Уфе патриотическом концерте «Сильная республика — сильный Башкортостан». Как отметил руководитель региона, такое единение необходимо видеть, понимать, демонстрировать.
«Здесь мы работаем не только с теми, кто с нами согласен. Нас люди избрали, чтобы работать со всеми. В том числе и я», — сказал Хабиров. Он предложил переходить к конкретным действиям. Так, главам муниципалитетов он поручил встречаться с людьми и рассказывать «о наших планах и задачах».
По словам Главы республики, «сегодня из острых точек, где много людей высказывают свою позицию и просят помочь — это экологические проблемы». В связи с этим Радий Хабиров поручил своей администрации организовать встречи с экологами. А по вопросам сохранения культуры, языков народов, проживающих в республике, будет цикл встреч с Курултаем башкир, Конгрессом татар, Собором русских, Канашем чувашей и другими национально-культурными объединениями.
СВО: Герой России посмертно, встреча Главы с семьей добровольца, трагедия в Лисичанске
30 января президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России командиру танкового батальона мотострелкового полка «Башкортостан», подполковнику Андрею Мигунову (посмертно). Об этом сообщил Глава Башкирии.
«Андрей Павлович Мигунов был сильным, мужественным человеком, верным своему долгу до конца. Он мог и не участвовать в бою, который стал для него последним. Но сам принял решение, прикрывал танком рубежи, захваченные нашим полком, и не позволил врагу занять наши позиции. Ценой своей жизни выполнил боевую задачу. Вечная память и вечная слава храброму сыну Башкортостана, настоящему офицеру», — написал в тг-канале Радий Хабиров. Андрей Мигунов ушёл добровольцем на СВО в мае 2023 года.
31 января во время рабочей поездки в Учалинский район Радий Хабиров встретился с семьёй военнослужащего башбатальона имени Шаймуратова с позывным «Портной». «Летом прошлого года мы были в расположении батальона. Я вручил парню медаль Шаймуратова и спросил у него: “Родители есть? Хочешь, к ним заеду?”. И вот я здесь. Передаю вам большой привет с передовой», — рассказал Глава. Во время встречи он поинтересовался, есть ли у членов семьи военнослужащего нерешённые вопросы, и подчеркнул, что республика готова оказать поддержку.
Как выяснил Башинформ, уйти добровольцем на СВО решил и депутат Госсобрания РБ Яков Кугубаев вместе с помощниками. Заключила контракт с минобороны и отправилась в зону СВО вслед за своим мобилизованным мужем и медработница из Уфы. Медик с позывным «Жаворонок» вместе с другими коллегами на передовой спасает жизни пострадавших под обстрелами.
Тем временем другой доброволец, отец восьмерых детей из Благоварского района Башкирии передал с фронта привет своим детям. Боец с позывным «Тарзан» рассказал, что он находится на одном из ответственных участков СВО, и отметил, что скоро наступит долгожданная Победа.
Также на одном из ответственных участков СВО работает инженерно-сапёрная группа башкирского полка. По данным Башинформа, наши военнослужащие ежедневно расчищают поля, которые заминировали ВСУ. Так сапёры из Башкирии обезвредили в зоне СВО тысячи мин. Благодаря слаженной работе башкирских воинов другие подразделения продвинулись вперёд и заняли новые рубежи.
3 февраля киевский режим совершил очередное бесчеловечное преступление. ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске. В результате погибли 28 мирных жителей, среди них 1 ребенок, еще 10 человек ранены. Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с трагедией. «Скорбим вместе с нашими братьями из ЛНР, со всеми, кто вчера потерял своих близких. Пострадавшим — скорейшего выздоровления. Башкортостан с вами», — написал Радий Хабиров в соцсетях.