В Башкирии определили два «приоритетных» государства

— В октябре 2023 года в Уфимском районе начал работу завод «Амкодор-Агидель» по производству оборудования для обработки зерна, — рассказали в пресс-службе главы региона. — Также во время международной недели бизнеса в ноябре 2023 года состоялись переговоры с представителями белорусского холдинга 1AK-GROUP по созданию в Башкирии производства аккумуляторной техники.