В Башкирии определили два «приоритетных» государства

За 11 месяцев прошлого года товарооборот Башкирии с Казахстаном увеличился на 3,1 процента по сравнению с тем же временем 2022-го — до 440 миллионов долларов. По широкому спектру направлений развивается сотрудничество с Белоруссией.
При этом рост экспорта в Казахстан составил 6,1 процента. Эту информацию озвучили во время еженедельного оперативного совещания регионального Кабмина.
— Почти 90 процентов экспорта из Башкирии приходится на несырьевой неэнергетический сектор, — отметил первый вице-премьер регионального Кабмина, министр экономразвития и инвестполитики Рустам Муратов. — Наибольший прирост продемонстрировали поставки пищевых продуктов и строительных материалов.
К слову, в сентябре минувшего года на международной выставке «Иннопром» в Астане Башкирия и Казахстан утвердили план по развитию сотрудничества на 2023−2024 годы — дорожная карта совместной работы включает более 60 пунктов.
— Кроме того, в 2023 году запустили регулярные прямые авиарейсы из Уфы в Астану и Алматы, — добавили в пресс-службе главы региона. — В 2023 году самолёты перевезли 16 тысяч пассажиров.
По широкому спектру направлений развивается сотрудничество с Белоруссией, где ключевым стал запуск инвестиционных проектов на территории Башкирии.
— В октябре 2023 года в Уфимском районе начал работу завод «Амкодор-Агидель» по производству оборудования для обработки зерна, — рассказали в пресс-службе главы региона. — Также во время международной недели бизнеса в ноябре 2023 года состоялись переговоры с представителями белорусского холдинга 1AK-GROUP по созданию в Башкирии производства аккумуляторной техники.
По словам г-на Муратова, на днях руководство Уфимского трамвайно-троллейбусного завода провело переговоры с белоруской группой компаний МАЗ, где рассмотрели ещё два потенциальных совместных проекта.
— В феврале запланирован визит в Беларусь официальной делегации Башкирии, и он позволит дать новый импульс укреплению двустороннего сотрудничества, — сообщили в пресс-службе главы региона.
Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил экономический блок регионального Кабмина за эффективную работу и поручил проработать с казахскими партнерами возможность запуска проекта «Башкирское долголетие. Туризм».
— Казахстан и Беларусь — два государства, с которыми мы выстраиваем взаимодействие в приоритетном порядке, и в наших дорожных картах важно уделять внимание и гуманитарному сотрудничеству, — подчеркнул Радий Фаритович. — В частности, необходимо организовать пилотный выезд наших ветеранов в Казахстан по программе «Башкирское долголетие. Туризм».