Глава правительства Приморья: «Нацпроекты помогают экономике и социалке»

Экономика Приморья за последние 20 лет показала двух, а где-то трехкратный рост. Также в регионе развивается социальная сфера: здравоохранение, образование, культура и спорт. Председатель правительства Приморья Вера Щербина считает, что многие успехи достигнуты за счёт реализации в крае нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным.
— Национальные проекты направлены на то, чтобы обеспечить прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны, и их самая главная задача — повысить уровень жизни граждан, — сообщила председатель правительства Приморья Вера Щербина.
По словам спикера, благодаря нацпроектам в Приморье идут инвестиции, строится жилье, развивается сельская местность и инфраструктура, поддерживаются ключевые производства. В итоге за последние 20 лет отмечены качественные изменения в экономике. Появляются новые производства, развивается торговля через порты края. Тут важную роль играют преференциальные режимы: Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития. Такие предприятия, как завод «Звезда» и «Прогресс», являются ведущими в России в своих отраслях.
А растущая экономика — это налоги в бюджеты, рабочие места и развитие городов.
— По социальной сфере мы воплощали в жизнь 45 региональных проектов в рамках 12 национальных. В деньгах это более 29 миллиардов рублей, на 8 миллиардов больше, чем в 2019, и на полмиллиарда больше, чем в 2022, — подчеркнула Вера Щербина.
Вера Щербина также подчеркнула, что нацпроекты в Приморье реализуются сегодня практически во всех важных сферах жизни, и Губернатор Олег Кожемяко уделяет большое внимание качеству их исполнения. Эта тема находится на особом контроле Правительства края.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил расширить горизонт планирования при реализации национальных проектов до 2036 года. Глава государства добавил, что Россия накопила такой потенциал, который позволяет стране выйти на принципиально другой уровень и динамику развития.