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Глава правительства Приморья: «Нацпроекты помогают экономике и социалке»

По словам Веры Щербины, наш регион является «локомотивом изменений на ДВ».
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Экономика Приморья за последние 20 лет показала двух, а где-то трехкратный рост. Также в регионе развивается социальная сфера: здравоохранение, образование, культура и спорт. Председатель правительства Приморья Вера Щербина считает, что многие успехи достигнуты за счёт реализации в крае нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным.

— Национальные проекты направлены на то, чтобы обеспечить прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны, и их самая главная задача — повысить уровень жизни граждан, — сообщила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

По словам спикера, благодаря нацпроектам в Приморье идут инвестиции, строится жилье, развивается сельская местность и инфраструктура, поддерживаются ключевые производства. В итоге за последние 20 лет отмечены качественные изменения в экономике. Появляются новые производства, развивается торговля через порты края. Тут важную роль играют преференциальные режимы: Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития. Такие предприятия, как завод «Звезда» и «Прогресс», являются ведущими в России в своих отраслях.

А растущая экономика — это налоги в бюджеты, рабочие места и развитие городов.

— По социальной сфере мы воплощали в жизнь 45 региональных проектов в рамках 12 национальных. В деньгах это более 29 миллиардов рублей, на 8 миллиардов больше, чем в 2019, и на полмиллиарда больше, чем в 2022, — подчеркнула Вера Щербина.

Напомним, что регионе в рамках нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение» строятся новые и модернизируются имеющиеся объекты. Приобретается новое оборудование в учреждения. В три раза перевыполнен показатель охвата населения при выезде медбригад с современными медицинскими комплексами, в два раза больше детей и молодежи теперь имеют доступ к технопаркам и IT-кубам. Также активно в крае поддерживают молодежные и волонтерские инициативы.

Вера Щербина также подчеркнула, что нацпроекты в Приморье реализуются сегодня практически во всех важных сферах жизни, и Губернатор Олег Кожемяко уделяет большое внимание качеству их исполнения. Эта тема находится на особом контроле Правительства края.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил расширить горизонт планирования при реализации национальных проектов до 2036 года. Глава государства добавил, что Россия накопила такой потенциал, который позволяет стране выйти на принципиально другой уровень и динамику развития.

экономика