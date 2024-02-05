Глава правительства Приморья: «Нацпроекты помогают экономике и социалке»

Экономика Приморья за последние 20 лет показала двух, а где-то трехкратный рост. Также в регионе развивается социальная сфера: здравоохранение, образование, культура и спорт. Председатель правительства Приморья Вера Щербина считает, что многие успехи достигнуты за счёт реализации в крае нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным.

— Национальные проекты направлены на то, чтобы обеспечить прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны, и их самая главная задача — повысить уровень жизни граждан, — сообщила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

По словам спикера, благодаря нацпроектам в Приморье идут инвестиции, строится жилье, развивается сельская местность и инфраструктура, поддерживаются ключевые производства. В итоге за последние 20 лет отмечены качественные изменения в экономике. Появляются новые производства, развивается торговля через порты края. Тут важную роль играют преференциальные режимы: Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития. Такие предприятия, как завод «Звезда» и «Прогресс», являются ведущими в России в своих отраслях.

— По социальной сфере мы воплощали в жизнь 45 региональных проектов в рамках 12 национальных. В деньгах это более 29 миллиардов рублей, на 8 миллиардов больше, чем в 2019, и на полмиллиарда больше, чем в 2022, — подчеркнула Вера Щербина.

Напомним, что регионе в рамках нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение» строятся новые и модернизируются имеющиеся объекты. Приобретается новое оборудование в учреждения. В три раза перевыполнен показатель охвата населения при выезде медбригад с современными медицинскими комплексами, в два раза больше детей и молодежи теперь имеют доступ к технопаркам и IT-кубам. Также активно в крае поддерживают молодежные и волонтерские инициативы.