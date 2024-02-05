Радий Хабиров назвал атаку ВСУ по Лисичанску бесчеловечным преступлением

«Очередное бесчеловечное преступление киевского режима. От удара ВСУ по Лисичанску погибли мирные жители. Сегодня в Луганской Народной Республике объявлен траур. Скорбим вместе с нашими братьями из ЛНР, со всеми, кто вчера потерял своих близких. Пострадавшим — скорейшего выздоровления. Башкортостан с вами», — написал на своей станице в соцсетях руководитель Башкирии.