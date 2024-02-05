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Назначены новые послы Узбекистана в Омане и Беларуси

Главы дипмиссий прибыли в Маскат и Минск, где приступили к своим обязанностям.
Источник: ИА «Дунё»

4 февраля в Маскат прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Абдусалом Хатамов.

До этого назначения в 2018—2024 годах Абдусалом Хатамов возглавлял Генеральное консульство Узбекистана в российском городе Екатеринбурге.

На этом посту он сменил Анвара Абдухалимова, возглавлявшего посольство Узбекистана в Омане в 2018—2021 годах.

Также к своим обязанностям в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана приступил Рахматулла Назаров, прибывший в Минск.

С 2021 года Рахматулла Назаров представлял Узбекистан в качестве советника посольства, временного поверенного в делах. До назначения занимал должность советника министра иностранных дел.

Он сменил Носиржона Юсупова, который в 2018—2021 годах возглавлял посольство Узбекистана в Беларуси.

дипломатия