Назначены новые послы Узбекистана в Омане и Беларуси

4 февраля в Маскат прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Абдусалом Хатамов.
До этого назначения в 2018—2024 годах Абдусалом Хатамов возглавлял Генеральное консульство Узбекистана в российском городе Екатеринбурге.
На этом посту он сменил Анвара Абдухалимова, возглавлявшего посольство Узбекистана в Омане в 2018—2021 годах.
Также к своим обязанностям в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана приступил Рахматулла Назаров, прибывший в Минск.
С 2021 года Рахматулла Назаров представлял Узбекистан в качестве советника посольства, временного поверенного в делах. До назначения занимал должность советника министра иностранных дел.
Он сменил Носиржона Юсупова, который в 2018—2021 годах возглавлял посольство Узбекистана в Беларуси.