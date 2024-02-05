Нацфонд — детям: как рассчитали выплаты для участников программы

С 1 января 2024 года стартовала программа «Национальный фонд — детям», и с 1 февраля всем детям — гражданам Казахстана в ЕНПФ начислены первые средства из Нацфонда, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.
Участниками программы стали 6 919 131 ребенок (рожденные с 01.01.2006 по 31.12.2023 годы включительно), из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет (рожденным с 01.01.2006 по 31.12.2006 годы включительно). Всем им начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 цента.
Как была рассчитана эта сумма?
От Национального банка ЕНПФ получил следующую информацию: инвестиционный доход Национального фонда в годовом выражении составил 1,39 млрд долларов. Это усредненный годовой доход Нацфонда за 18 лет. При этом среднегодовая доходность Национального фонда за 18 лет составила 2,60% (в долларах). 50% от инвестиционного дохода Нацфонда — это сумма целевых требований к начислению в 2024 году — 695,5 млн долларов. По сведениям, полученным ЕНПФ из государственной базы данных «Физические лица», был сформирован список граждан Казахстана до 18 лет на конец 31 декабря 2023 года. В него вошли 6 919 131 человек, в том числе 304 815 участников, которым в 2024 году исполняется 18 лет.
«50% от инвестиционного дохода Нацфонда (695,5 млн долларов) поделили на количество участников программы (6 919 131) и получили по 100,52 доллара на каждого. Это первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Кроме того, начисленные средства продолжат инвестироваться в составе валютных активов Нацфонда и приносить детям — участникам программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет».
Информацию о том, что ребенок является участником программы «Нацфонд — детям», а также начисленных ему целевых требованиях родители или другие законные представители несовершеннолетнего могут проверить на специально созданном сайте kids.enpf.kz по ИИН ребенка, а также в личном кабинете на портале egov.kz.