Нацфонд — детям: как рассчитали выплаты для участников программы

От Национального банка ЕНПФ получил следующую информацию: инвестиционный доход Национального фонда в годовом выражении составил 1,39 млрд долларов. Это усредненный годовой доход Нацфонда за 18 лет. При этом среднегодовая доходность Национального фонда за 18 лет составила 2,60% (в долларах). 50% от инвестиционного дохода Нацфонда — это сумма целевых требований к начислению в 2024 году — 695,5 млн долларов. По сведениям, полученным ЕНПФ из государственной базы данных «Физические лица», был сформирован список граждан Казахстана до 18 лет на конец 31 декабря 2023 года. В него вошли 6 919 131 человек, в том числе 304 815 участников, которым в 2024 году исполняется 18 лет.