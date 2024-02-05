КГБ Беларуси установил контакты с западными коллегами по борьбе с терроризмом

МИНСК, 5 фев — Sputnik. КГБ Беларуси удалось на международном форуме в ОАЭ установить контакты в том числе с коллегами из силовых структур западных стран по теме борьбы с экстремизмом и терроризмом, сообщил начальник следственного управления комитета Константин Бычек.
По его словам, белорусской стороне удалось установить широкие контакты с партнерами из таких стран, как США, Великобритания, а также Франция. Помимо этого, поддерживаются контакты с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов.
«Мы смогли наметить совместные направления дальнейшего сотрудничества (с этими странами — Sputnik) в деле противодействия преступлениям в сфере экстремизма и международного терроризма», — сказал Бычек телеканалу ОНТ.
Международный форум состоялся в Абу-Даби, в нем приняли участие представители силовых структур из 15 стран. Беларусь была на этом мероприятии единственным участником-государством постсоветского пространства и Восточной Европы.
Каждая страна-участница профильного форума представляла свою практику борьбы с терроризмом и экстремизмом. Как отметили в эфире телеканала, доклад белорусской делегации очень заинтересовал зарубежных коллег.