Спикер палаты представителей США предрек провал закона о помощи Украине

5 февраля сенат Конгресса США представил компромиссный законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите южной границы на 118 миллиардов долларов. Из общей суммы 60 миллиардов предлагается отправить Украине, 14,1 миллиарда — Израилю, 20,23 миллиарда — на усиление границы с Мексикой, 2,44 миллиарда — на обеспечение операции против хуситов в Йемене. Также предлагается направить 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь жителям сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.