Беларусь вернула из Судана своих граждан

Аммар и Мариам родились в смешанном браке и жили на востоке Африки. При этом у них есть белорусское гражданство. Военно-политическая обстановка в Судане обострилась настолько, что пришлось спасаться бегством на вторую Родину, где родилась мать. Запредельный уровень преступности и мародерство — гарантировать безопасность в Судане не мог никто. Выехать из страны удалось чудом, которое оказалось по силам нашим дипломатам и всем, кто был задействован в этой спасательной миссии.