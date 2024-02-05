Дрозденко показал благоустроенный парк на берегу реки Нева в Отрадном

На этот раз губернатор показал благоустроенный по нацпроекту парк на берегу реки Нева в Отрадном Кировского района Ленобласти. Он отметил, что здесь есть спортивные и детские площадки, тренажеры, лавочки в живописных местах.
«Благоустройство парка на берегу выполнено по нацпроекту и добавило посетителей, которые приходят сюда семьями. <…> Всем желаю отличной недели и найти время проголосовать за новые объекты благоустройства в Ленобласти», — говорится в сообщении.
Он также обратил внимание местных властей на то, что уже пора чистить снег в парке.