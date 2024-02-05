Во Франции хотят вызвать посла России в МИД, пишут СМИ

«Посол России во Франции “будет вызван” в понедельник в МИД, чтобы вновь заявить (ему) об осуждении российских ударов, в результате которых на Украине погибли двое французских гуманитарных работников», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Париж также выскажет российскому послу осуждение в связи с «ростом дезинформации в отношении Франции».
Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских «гуманитарных работников» и получение ранений еще троими. Накануне назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждал, что двое французских «волонтеров» погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов.
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли «волонтерами». Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове «грубой манипуляцией русских». Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, «эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами».