ЕС решил ввести санкции против 200 физлиц и компаний из России

Агентство писало, что в пакет не будут добавлять новые запреты на импорт из России, так как в Брюсселе хотят как можно быстрее принять новые меры; предложения ЕК должны пройти «минимальные дебаты среди государств-членов». Ранее Reuters сообщал, что Польша и страны Балтии призывали запретить импорт российского алюминия и сжиженного природного газа, против этого выступила Венгрия.