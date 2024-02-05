Челябинский депутат хочет сложить полномочия

«Вопрос о досрочном лишении его полномочий депутаты рассмотрят на очередном заседании 15 февраля», — пояснили в совете района.
Маматов является депутатом Металлургического районного совета с 2016 года. До этого возглавлял МБУ «Спортивный город», но уволился. В конце сентября в кабинете директора МБУ «Спортивный город» Эркина Маматова прошли обыски.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что депутат совета Металлургического района Челябинска, член партии «Единая Россия» Эркин Маматов подал заявление о признании себя банкротом. Сумма долга составляет 1,3 миллиона рублей.