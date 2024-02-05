Названа цель визита Нуланд в Киев

Журналист предполагает, что переворот мог устроить главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. В свою очередь, президент республики Владимир Зеленский подтвердил, что хотел уволить генерала.
«Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи. Очевидно, они действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать ее против Зеленского», — пишет Брайен.
По мнению директора киевского Института глобальных стратегий Вадима Карасева, поездка Нуланд в украинскую столицу свидетельствует о сворачивании проектов Вашингтона на Украине и в Европе. Сам визит Нуланд оказался сюрпризом для украинских властей, поскольку в ее официальном расписании на сайте Госдепа не говорилось о посещении республики.