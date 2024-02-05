Польские власти прослушивали переговоры Тихановской, пишут СМИ

ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Разговоры экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской прослушивались во время ее визитов в Польшу, сообщает Gazeta Wyborcza, по утверждению которой по данному факту начало расследование.
По данным издания, прослушка была установлена в одном из варшавских отелей в период, когда у власти в Польше была партия «Право и справедливость». Особо их интересовали встречи Тихановской с политиками, которые тогда находились в оппозиции. У следователей есть информация, что к делу причастен депутат Иоахим Брудзиньский.
«В мае он говорил, что на встрече (с участием Тихановской) будет “санитарный врач”. На неформальном языке спецслужб это означает, что в зале, где проводились переговоры, установлена прослушка или же что среди обслуживающего персонала есть агенты Агентства внутренней безопасности».
По его данным, по делу проходит также бывший заместитель главы МВД Мачей Вонсик, который недавно лишился свободы и депутатского мандата из-за приговора о превышении служебных полномочий. Президенту страны Анджею Дуде пришлось его помиловать, чтобы политика выпустили из тюрьмы.
Вонсик и Брудзиньский в социальных сетях отвергли все обвинения.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину.
Суд в Минске 6 марта заочно приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы по обвинению в измене государству, заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководство им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни. Ей назначен штраф в 800 базовых величин (около 10,5 тысячи долларов на момент оглашения приговора).