Против экс-депутата гордумы Перми, критиковавшего СВО, возбудили дело

Сергей Медведев родился 16 марта 1971 года в Перми, отучился, ушел в армию, потом служил по контракту, принимал участие в боевых действиях, награждён медалью «За отвагу». С 2021 года был депутатом пермской гордумы от КПРФ, занимался общественной деятельностью в сфере защиты прав детей.