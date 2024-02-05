Против экс-депутата гордумы Перми, критиковавшего СВО, возбудили дело

ПЕРМЬ, 5 фев — РИА Новости. Суд рассмотрит административное дело о хулиганстве против экс-депутата пермской гордумы Сергея Медведева, раскритиковавшего проведение СВО, следует из данных на сайте Ленинского районного суда.
«Привлекаемое по делу об административном правонарушении лицо — Медведев Сергей Юрьевич. Статья — ст. 20.1 ч.3 КоАП РФ (мелкое хулиганство: распространение в сети информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ или органам госвласти)», — указано в электронной картотеке суда.
Заседание назначено на 9 февраля. Медведеву может грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
На странице Медведева в соцсети «ВКонтакте» 31 декабря появился пост с критикой спецоперации, в новом году депутата гордумы досрочно лишили мандата. Несколько местных СМИ указывали, что мужчина в январе уехал в Грузию.
Сергей Медведев родился 16 марта 1971 года в Перми, отучился, ушел в армию, потом служил по контракту, принимал участие в боевых действиях, награждён медалью «За отвагу». С 2021 года был депутатом пермской гордумы от КПРФ, занимался общественной деятельностью в сфере защиты прав детей.