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Бывший замминистра омского Минэнерго получил должность в «Тепловой компании»

АО «Тепловая компания» сообщила в понедельник, 5 февраля 2024 года, о назначении на должность заместителя директора по технической политике — главного инженера Сергея Цуканова.
Источник: Reuters

«В новой должности Сергей Владимирович будет отвечать за контроль над бесперебойной и надежной работой теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей. Он также будет следить за проведением работ на объектах, включая текущий и капитальный ремонт, реконструкцию и строительство», — рассказали в компании.

Ранее, как отмечается, Цуканов занимал различные должности, начиная с начальника цеха теплофикации и заканчивая заместителем Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.