Бывший замминистра омского Минэнерго получил должность в «Тепловой компании»

«В новой должности Сергей Владимирович будет отвечать за контроль над бесперебойной и надежной работой теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей. Он также будет следить за проведением работ на объектах, включая текущий и капитальный ремонт, реконструкцию и строительство», — рассказали в компании.
Ранее, как отмечается, Цуканов занимал различные должности, начиная с начальника цеха теплофикации и заканчивая заместителем Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.