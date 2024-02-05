Бывший замминистра омского Минэнерго получил должность в «Тепловой компании»

«В новой должности Сергей Владимирович будет отвечать за контроль над бесперебойной и надежной работой теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей. Он также будет следить за проведением работ на объектах, включая текущий и капитальный ремонт, реконструкцию и строительство», — рассказали в компании.