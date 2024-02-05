Глава Башкирии озвучил кадровые перестановки в своей команде

Сегодня, 5 февраля, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона объявил о кадровых перестановках в своей команде. Он представил нового главу Центризбиркома республики и нового главу Стерлитамакского района.
Главой Центральной избирательной комиссии Башкирии на прошлой неделе был избран Азат Галимханов. Ранее он занимал должность проректора Уфимского университета науки и технологий.
— Пожелаем ему успеха, очень ответственная задача на его плечи ложится. Он профессиональный, очень сильный юрист и крепкий человек. Поэтому он должен выполнить задачу ЦИК, обеспечить спокойное проведение выборов, возможность людям справедливо и в спокойной обстановке проголосовать, — заявил Радий Хабиров.
Также глава региона представил нового главу Стерлитамакского района. Накануне районный Совет депутатов утвердил в этой должности Риту Самигуллину. Она стала четвертой женщиной, вставшей во главе района республики.