Глава Башкирии озвучил кадровые перестановки в своей команде

— Пожелаем ему успеха, очень ответственная задача на его плечи ложится. Он профессиональный, очень сильный юрист и крепкий человек. Поэтому он должен выполнить задачу ЦИК, обеспечить спокойное проведение выборов, возможность людям справедливо и в спокойной обстановке проголосовать, — заявил Радий Хабиров.