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Новых руководителей назначили в мэрии Челябинска

О кадровых перестановках в мэрии Челябинска сообщила на аппаратном совещании глава города Наталья Котова. Произошло два назначения.

Начальником управления капитального строительства стал Андрей Кузнецов, который до этого работал директором муниципального казенного учреждения «Архитектурно-планировочный центр». Начальником управления экологии и природопользования назначена Елена Щербатенко. Она до настоящего времени работала заместителем начальника этого управления.

А вот комитет дорожного хозяйства в Челябинске пока остается без руководителя. В январе с этого поста ушел Николай Кожевников, а в конце прошлой недели уволился и его заместитель Александр Диденко.