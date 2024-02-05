Новых руководителей назначили в мэрии Челябинска

Начальником управления капитального строительства стал Андрей Кузнецов, который до этого работал директором муниципального казенного учреждения «Архитектурно-планировочный центр». Начальником управления экологии и природопользования назначена Елена Щербатенко. Она до настоящего времени работала заместителем начальника этого управления.
А вот комитет дорожного хозяйства в Челябинске пока остается без руководителя. В январе с этого поста ушел Николай Кожевников, а в конце прошлой недели уволился и его заместитель Александр Диденко.