Министров и замов по социальным вопросам переведут на годовые контракты и KPI

На совещании по приоритетным задачам в социальной сфере Шавкат Мирзиёев отметил, что за социальный сектор отвечают 13 министерств и ведомств, по этим вопросам свою деятельность ведут 223 заместителя хокима. При этом недостатков в этой сфере предостаточно.
В частности, глава государства раскритиковал недостаточную связь между детским садом и школой, между школой и колледжем и университетом. Он также отметил, что благодаря развитию частного сектора увеличился охват высшим образованием, однако качеству этого образования уделяется недостаточно внимания. За семь лет на науку и инновации выделено более 6 триллионов сумов, однако это не принесло весомых плодов.
Также Мирзиёев отметил недостатки в сфере медицины. За последние семь лет в системе сменилось семь министров, но цифровизация сектора и внедрение медицинского страхования продолжают идти медленно. Между республиканскими центрами и первичным звеном до сих пор нет интеграции.
На фоне этого президент поручил премьер-министру заключить с каждым из министров, а также заместителей министров и хокимов по этим направлениям годовой контракт, а также установить им KPI.