Министров и замов по социальным вопросам переведут на годовые контракты и KPI

В частности, глава государства раскритиковал недостаточную связь между детским садом и школой, между школой и колледжем и университетом. Он также отметил, что благодаря развитию частного сектора увеличился охват высшим образованием, однако качеству этого образования уделяется недостаточно внимания. За семь лет на науку и инновации выделено более 6 триллионов сумов, однако это не принесло весомых плодов.