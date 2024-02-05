Важно опираться на суверенные решения: Мишустин об итогах визита в Казахстан

АСТАНА, 5 фев — Sputnik. Михаил Мишустин рассказал, что на международном цифровом форуме Digital Almaty главы руководители правительств стран ЕАЭС рассмотрели перспективные проекты.
«Мы с коллегами хорошо понимаем, что применение цифровых технологий способствует развитию отраслей и социальной сферы. При этом очень важно опираться на собственные, суверенные решения».
В рамках визита премьер-министры также приняли участие в заседании Межправительственного совета, добавил он.
На заседании главы правительств большое внимание уделили совместным инициативам, в том числе проекту «Евразийский агроэкспресс», помогающему ускоренно доставлять сельхозпродукцию и продовольствие железнодорожным транспортом, подчеркнул Мишустин.
По его словам, страны «пятерки» будут наращивать перевозки, внедрять технологии бесшовной трансграничной логистики как со странами союза, так и с соседними государствами, продолжится модернизация и строительство инфраструктуры.
Меморандум об этом подписали Казахстан, Россия, Беларусь, отметил он.
Главы правительств обсудили создание условий для развития электронной торговли в союзе, формирования единых правил интернет-коммерции в интересах граждан и бизнеса.
«Очень важно, чтобы мы не сбавляли темпы и внимательно отслеживали по всем направлениям, как выполняются договоренности с нашими партнерами по “пятерке”».
Вопросы цифровой повестки также оказались в центре внимания, добавил Мишустин. «достигнута договоренность об активизации дальнейшей работы по совершенствованию интегрированной информационной системы стран союза».