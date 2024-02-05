Посла Израиля вызовут в МИД РФ из-за неприемлемых высказываний

«В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МИД РФ отметили, что некоторые заявления Гальперин «являются крайне неудачным началом дипломатической миссии».
Ранее израильский дипломат дала интервью газете «Коммерсантъ», в котором, как утверждают в дипломатическом ведомстве, неуважительно высказывалась об усилиях, «предпринимаемых Россией в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников». Помимо этого Гальперин выдвигала тезисы о том, что холокост являлся уничтожением только еврейского народа, что «противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН».
Ранее, 19 января, заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел встречу с Гальперин. Посол Израиля была проинформирована о целенаправленных усилиях российской дипломатии в интересах немедленного и безоговорочного освобождения удерживаемых на территории сектора Газа гражданских лиц, в том числе россиян.