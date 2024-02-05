Посла Израиля вызовут в МИД РФ из-за неприемлемых высказываний

Ранее израильский дипломат дала интервью газете «Коммерсантъ», в котором, как утверждают в дипломатическом ведомстве, неуважительно высказывалась об усилиях, «предпринимаемых Россией в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников». Помимо этого Гальперин выдвигала тезисы о том, что холокост являлся уничтожением только еврейского народа, что «противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН».