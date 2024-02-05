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Минниханов о Татпотребсоюзе: «Будем и дальше помогать»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале оценил значение потребительской кооперации для жизни сельского населения республики.
Источник: РИА "Новости"

«Посетили собрание Татпотребсоюза. Кооперативы играют важную роль в развитии сельских территорий, обеспечивая всеми необходимыми продуктами. В деревнях работают 135 автолавок».

заметил Раис РТ

«Татарстан кулланучылар берлеге социаль функцияне үти, авыл халкын товарлар белән тәэмин итә. Мин үзем куллану кооперациясе системасында эшләдем, бу эшнең мөһимлеген аңлыйм (в переводе с татарского — “Татпотребсоюз выполняет социальную функцию, обеспечивает товарами сельских жителей. Я сам работал в системе потребительской кооперации, понимаю важность этой работы”)» — добавил руководитель республики.

«Алга таба да ярдәм итәчәкбез (“Будем и дальше помогать”)».

подчеркнул Рустам Минниханов

Нынешний Раис РТ в 1983—1985 годах был заместителем председателя правления районного потребительского общества Сабинского района, а в 1985—1990 годах — председателем правления районного потребительского общества Арского района ТАССР.