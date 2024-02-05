Минниханов о Татпотребсоюзе: «Будем и дальше помогать»

«Посетили собрание Татпотребсоюза. Кооперативы играют важную роль в развитии сельских территорий, обеспечивая всеми необходимыми продуктами. В деревнях работают 135 автолавок».
«Татарстан кулланучылар берлеге социаль функцияне үти, авыл халкын товарлар белән тәэмин итә. Мин үзем куллану кооперациясе системасында эшләдем, бу эшнең мөһимлеген аңлыйм (в переводе с татарского — “Татпотребсоюз выполняет социальную функцию, обеспечивает товарами сельских жителей. Я сам работал в системе потребительской кооперации, понимаю важность этой работы”)» — добавил руководитель республики.
«Алга таба да ярдәм итәчәкбез (“Будем и дальше помогать”)».
Нынешний Раис РТ в 1983—1985 годах был заместителем председателя правления районного потребительского общества Сабинского района, а в 1985—1990 годах — председателем правления районного потребительского общества Арского района ТАССР.