Минниханов о Татпотребсоюзе: «Будем и дальше помогать»

«Татарстан кулланучылар берлеге социаль функцияне үти, авыл халкын товарлар белән тәэмин итә. Мин үзем куллану кооперациясе системасында эшләдем, бу эшнең мөһимлеген аңлыйм (в переводе с татарского — “Татпотребсоюз выполняет социальную функцию, обеспечивает товарами сельских жителей. Я сам работал в системе потребительской кооперации, понимаю важность этой работы”)» — добавил руководитель республики.