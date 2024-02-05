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Вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимов принесла присягу

Новый вице-премьер по евроинтеграции принесла присягу.
Источник: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Вице-премьер, глава нового Бюро по евроинтеграции Молдовы Кристина Герасимов принесла присягу в понедельник утром, пятого февраля.

Церемония прошла в здании президентуры, на ней присутствовали президент Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан.

«У Кристины Герасимов есть опыт работы в государственных учреждениях последние три года. Благодарю ее за работу в моей команде. Этот опыт поможет нам двигаться быстрее, чтобы мы могли отпраздновать вступление Республики Молдова в Европейский Союз», — заявила Санду на церемонии.

Речан также приветствовал нового члена кабмина Молдовы.

ЕС