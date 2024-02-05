Вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимов принесла присягу

«У Кристины Герасимов есть опыт работы в государственных учреждениях последние три года. Благодарю ее за работу в моей команде. Этот опыт поможет нам двигаться быстрее, чтобы мы могли отпраздновать вступление Республики Молдова в Европейский Союз», — заявила Санду на церемонии.