ЦИК обнаружил в подписях Надеждина более 15 процентов брака

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На заседании комиссии ЦИК обнаружили 15,348 процента брака в подписях для выдвижения на выборы президента Бориса Надеждина, сообщил уполномоченный представитель «Гражданской инициативы», выдвинувшей политика кандидатом в президенты, Игорь Артемьев в своем Telegram-канале.
«Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348 процента брака, впереди две бессонные ночи», — написал он.
Кроме того, Артемьев напомнил, что для попадания в бюллетень необходимо не более пяти процентов брака из 60 тысяч проверенных подписей.
Как сообщил сам Надеждин в Telegram, он планирует «отбивать» подписи. Так, по его подсчетам, его команде достаточно «отбить» примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными.
Политик также добавил, что если ЦИК откажет ему в регистрации, то он обжалует это решение в Верховном суде.
Надеждин, как выдвиженец от непарламентской политической партии, должен был до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.
В ЦИК сообщили, что комиссия рассмотрит вопрос о регистрации политика кандидатом в президенты на заседании 7 февраля.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.