Глава Челябинска дала неделю на очистку ЧМЗ от снега

«Уже не первый раз обращаю ваше внимание. Масса куч, которые не вывозятся. Не знаю, где вы там вывозите кучи, но на основных улицах они есть», — обратилась Котова к главе Металлургического района Сергею Кочеткову и своему «дорожному» заму Андрею Ксензову.