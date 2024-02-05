Глава Челябинска дала неделю на очистку ЧМЗ от снега

Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала в течение недели очистить от снега центральные улицы Металлургического района. Свое поручение глава города озвучила сегодня, 5 февраля, на аппаратном совещании в администрации.
По словам Котовой, из-за плохой работы подрядчика «в ненормативном состоянии» находятся, в частности, улицы Мира, Жукова и Сталеваров.
«Уже не первый раз обращаю ваше внимание. Масса куч, которые не вывозятся. Не знаю, где вы там вывозите кучи, но на основных улицах они есть», — обратилась Котова к главе Металлургического района Сергею Кочеткову и своему «дорожному» заму Андрею Ксензову.
Перед этим Кочетков отчитался, что за минувшую неделю с улиц на ЧМЗ было вывезено более 5 тысяч кубометров снега.