«Это издевательство». Хабиров отчитал глав районов за работу с людьми

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве 5 февраля отчитал глав районов за плохую работу с жителями. Его возмутило то, как муниципалитеты проводят форумы «Управдом».
По его словам, в 4 муниципалитетах в них приняли участие заместители глав администраций, а не сами руководители.
«Я по-моему по-русски хорошо говорю, — возмутился Хабиров. — Не знаю, как еще сказать: пусть проводит глава. И мне лично доклад по этим. А если второй раз не поймут, значит, тогда я более жестко объясню. Это что такое? Сильно заняты стали что ли главы?».
Ряд муниципалитетов не разместили оповещения о проведении встреч.
«Я понимаю, это непростой вопрос. Каждая встреча — это претензии. Ничего! Многое делается — расскажите, а что не делается, расскажите, когда будет сделано. Или скажите, это не будет сделано потому-то», — сказал глава региона.
Также глава региона обратил внимание на минимальное количество участников форумов. Так, в Благовещенском районе их было чуть более 20, в Благоварском — 13, в Калтасинском — 8. По словам Хабиров, «это издевательство». Он поручил чиновникам правительства контролировать также, чтобы эти цифры «не рисовали».
«Я вам не очень доверяю в этом вопросе, — заявил Радий Хабиров, обращаясь к главам муниципалитетов. — Я когда работал в Красногорске, проводили в ДК, там в зале на 400 человек места не было!».
Как «прямое неисполнение поручение» глава региона расценил и то, что лишь в 23 муниципалитетах жителям сообщили о том, что сделано по итогам форумов.
«Я не хочу каждого сейчас вызывать и позорить перед людьми, мне еще с вами работать, — заключил Хабиров, пообещав поговорить с каждым индивидуально. — Но вы несерьезно отнеслись! Эти цифры — издевательство над здравым смыслом, если хотите, надо много тоже! И в первую очередь над людьми».