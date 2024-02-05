«Это издевательство». Хабиров отчитал глав районов за работу с людьми

«Я по-моему по-русски хорошо говорю, — возмутился Хабиров. — Не знаю, как еще сказать: пусть проводит глава. И мне лично доклад по этим. А если второй раз не поймут, значит, тогда я более жестко объясню. Это что такое? Сильно заняты стали что ли главы?».