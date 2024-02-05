«Милая женщина!»: Екатерина Мизулина взбудоражила екатеринбургских школьников

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прибыла в Екатеринбург, чтобы пообщаться со школьниками и студентами. В первый день рабочего визита общественница посетила школу 1 на ВИЗе. Приезд Мизулиной обернулся настоящим фурором.