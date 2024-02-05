В Самаре предложили учредить награду в честь Григория Аксакова

«В 2022 г. я выступал с инициативой об учреждении новых наград Самарской области. Тогда мы ввели почетные знаки Нестора Постникова, Николая Семенова и Дмитрия Устинова — в честь наших выдающихся земляков, чей талант проявился здесь, на самарской земле, которые внесли колоссальный вклад в развитие нашего региона и России в целом. И Григорий Сергеевич Аксаков, вне всякого сомнения, относится к таким людям. Чем больше ты узнаешь о том, что сделано этим выдающимся человеком для нашей малой родины, тем больше приходит понимание, что Григорий Сергеевич является примером для сегодняшних поколений государственных и муниципальных служащих. Предлагаю такой же почетный знак Григория Аксакова сделать наградой Самарской области. Считаю это справедливым. С такой инициативой я планирую обратиться в Губернскую думу».