Жилетка, сумка и значок с буквой V и триколором: в Самарской области устроят поквартирный обход перед выборами президента РФ

— В этом году нас ожидает масштабный проект «ИнформУИК», который будет работать по всей России. Члены участковых комиссий пойдут в гости к избирателям. Начиная с 17 февраля по 7 марта в каждый дом придут члены комиссии, которые расскажут о способах голосования, кандидатах и уточнят списки избирателей. Только на территории Самарской области более 8 тысяч человек будут задействованы в этой работе, — рассказал Михеев.