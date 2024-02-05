Жилетка, сумка и значок с буквой V и триколором: в Самарской области устроят поквартирный обход перед выборами президента РФ

В Самарской области, как и в других регионах РФ, этой весной пройдут выборы президента. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта 2024 года. Подготовка уже стартовала. Чем эти выборы будут отличаться от предыдущих, как будут информировать избирателей, в эфире радио «КП-Самара» рассказал председатель избиркома Самарской области Вадим Михеев.
В числе избирателей — более 2 млн человек
В этом году областной избирком выступает в качестве вспомогательной структуры. В его обязанности входит посчитать избирательные участки, проинформировать граждан, провести выборы на вверенной территории и отправить бюллетени в ЦИК. Основная же задача ляжет на Центральную избирательную комиссию РФ.
Уже 10 февраля будет окончательно понятен список кандидатов в президенты. Что касается тех, кто сможет голосовать в этом году, то это более 112 млн граждан РФ.
— Общая численность избирателей по всем нашим муниципалитетам составляет 2 млн 401 тысяча 52 человека. По сравнению с 1 июлем 2023 года она выросла на 3,5 тысячи человек. Самое больше количество избирателей зарегистрировано в Самаре. Это 914 тысяч 657 человек. Далее — Тольятти, где 523 тысячи 709 человек. В малых городах в общем зарегистрировано 405 тысяч 564 избирателя. В остальных муниципальных районах — 556 тысяч 818 человек, — уточнил Вадим Михеев.
Проведут дополнительные сверки
Перед выборами в Самарской области проведут дополнительные сверки с миграционной службой и ЗАГСами. Специалисты уточнят, кого следует исключить из списков, а кого — добавить. Итоговую численность избирателей можно будет узнать в первый день голосования.
— Если к этому времени кто-то умрет, его родственникам нужно будет позвонить на любой телефон избиркома и сообщить об этом. Эта информация будет проверена и скорректирована, — рассказал Вадим Михеев.
Председатель избирательной комиссии уже сейчас рекомендовал зайти на цифровой сервис ЦИК России и найти свой избирательный участок.
Рассказать и пригласить
Также важная работа предстоит избиркому по информированию граждан.
— В этом году нас ожидает масштабный проект «ИнформУИК», который будет работать по всей России. Члены участковых комиссий пойдут в гости к избирателям. Начиная с 17 февраля по 7 марта в каждый дом придут члены комиссии, которые расскажут о способах голосования, кандидатах и уточнят списки избирателей. Только на территории Самарской области более 8 тысяч человек будут задействованы в этой работе, — рассказал Михеев.
В день каждому из них придется пройти около 10−15 домов. Процент тех, кто не открывает двери, конечно, есть. Это порядка 15%. Но в этот раз заботливые члены УИК будут развешивать на закрытые двери дорхендеры, как в гостинице. На них будет информация о выборах.
«Дойдем до каждого»
В плане информирования населения члены избирательных комиссий надеются на совместную работу с общественниками, старшими по домам и подъездам, которые познакомятся с членами УИК на предварительных инструктажах.
— Мы серьезно подошли к брендированию одежды членов УИК. Это будет жилет с логотипом кампании, фирменная сумка, значок в виде латинской буквы V с триколором. Будет удостоверение и паспорт. А также бейдж с указанием номера горячей линии, куда можно позвонить и спросить, тот ли человек к вам пришел, — отметил Михеев.
Чтобы не допустить мошенников, помогут и правоохранительные органы, которые будут сопровождать членов УИК.
— Суть — адресно проинформировать, пригласить на голосование. Но агитировать за какого-либо кандидата запрещено. У всех будут мобильные гаджеты с приложением «ИнформУИК», на котором будут четкие речевые модули и подсказки с информацией. Также приложение будет отображать геоточку. Видео и аудиозаписи вестись не будет, — заверил председатель областного избиркома.
Где голосовать
Чтобы людям было удобно голосовать не только по месту жительства, но и по месту пребывания, предусмотрена процедура «мобильный избиратель». Если человек не будет находиться рядом с избирательным участком, к которому прикреплен, он может получить открепительное удостоверение. С 29 января началась процедура подачи таких заявлений. Сделать это просто, воспользовавшись порталом «Госуслуги».
— Также можно это сделать в ближайшем МФЦ или в территориальной избирательной комиссии. Нужно взять с собой паспорт. Также 6 марта пункты приема заявлений начнут работать в каждой участковой избирательной комиссии. Проголосовать не на том участке, к которому вы прикреплены, нельзя, — рассказал специалист.
Учебному процессу не помешают
Как правило, избирательные участки находятся в школах. Чтобы не помешать процессу обучения, региональное министерство образования будет рекомендовать школам в пятницу и субботу (15 и 16 марта) провести внеклассные занятия.
— Все ученики будут заняты во внеклассной работе, потому никаких пересечений учебного и избирательного процессов не будет. Это система отработана годами, — уточнил Михеев.
Всего в Самарской области сформированы 1 751 комиссия со сроком полномочий до 2028 года, 16 временных избирательных комиссий, которые будут работать в аэропорту, на железнодорожном вокзале, и 14 участков в лечебных учреждениях.
Граждане, находящиеся в следственных изоляторах, смогут голосовать с помощью переносных урн в присутствии наблюдателей. Также будут организованы передвижные пункты голосования для тех, кто проживает в отдаленных районах области.