Глава «Казатомпрома» доложил Токаеву о поставках казахстанского урана за рубеж

Меиржан Юсупов доложил Касым-Жомарту Токаеву, что по итогам 2023 года показатели по производству и продажам урановой продукции превысили 21 и 18 тыс. тонн, соответственно. Доля перевозок урановой продукции по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в 2023 году заметно выросла. 64% от всех отгрузок урана из Казахстана в западные страны пришлись именно на этот транзитный коридор.