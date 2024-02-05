Шавкат Мирзиёев назвал востребованные профессии в Узбекистане

Президент назвал востребованные профессии, среди которых современные конструкторы, технологи, архитекторы, инженеры и энергетики, для обучения которым Минвузу поручено создать среду с упором на развитие этих профессий.
Помимо этого, будет внедрена новая система определения профессиональных навыков и их оценки.
«У работодателей есть большая потребность, у студентов — потенциал и желание. Таким образом, будет создана система, которая позволит беспрепятственно связать технические колледжи и университеты с работодателями», — сказал президент.
Чиновникам поручено к 1 мая выбрать 100 востребованных профессий и разработать профессиональные стандарты на основе опыта Германии, Швейцарии и Великобритании.
В этом случае спрос на профессию адаптируется к потребностям работодателя. Большие возможности будут созданы для размещения в образовательном учреждении представителей работодателей.
Также указано на необходимость создания технопарков, лабораторий и практических моноцентров в каждом университете, техникуме и колледже.
Глава государства подчеркнул, что студенты должны больше времени проводить на вновь созданных предприятиях.