«Каждая смерть матери и ребенка будет рассматриваться как чрезвычайная ситуация» — президент

На совещании, посвященном вопросам образования, здравоохранения, цифровизации, культуры и спорта, президент затронул вопрос материнской и младенческой смертности в стране.
«Каждая смерть матери и ребенка будет рассматриваться как чрезвычайная ситуация и расследование будет проводиться соответствующим образом», — предупредил глава государства.
Отмечалось, что приглашенным из-за рубежа иностранным специалистам в первую очередь поручено провести обучение медицинских работников в 20 районах и городах с высокими показателями материнской и младенческой смертности.
Кроме того, будет обновлен протокол работы с беременными и рожавшими женщинами, входящими в группу риска. 8,5 тыс. акушерок медицинских бригад пройдут обучение по направлению репродуктивного здоровья и ухода за беременными на основе передового опыта.
Руководству перинатальных центров поручено привлечь иностранных специалистов и оснастить современным медицинским оборудованием 229 родильных домов.