Песков заявил об отсутствии законов, запрещающих радугу в России

29 января к девушке в Нижнем Новгороде подошли агрессивно настроенные люди и потребовали снять сережки в радужной расцветке, сообщал правозащитный центр «Эгида». С ней был молодой человек с металлическим значком с украинским флагом. На видео, которое распространилось в местных пабликах, мужчина обращается к молодым людям со словами: «Вы в курсе, у нас какая ситуация в стране?».