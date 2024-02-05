Мэр Уфы попросил управляющие компании лучше чистить снег во дворах

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратился к управляющим компаниям города более ответственно выполнять свою работу по уборке снега во дворах. По его словам, ежедневно он получает много жалоб.
«Хочу обратиться к тем организациям, которые должны следить за порядком во дворах. Люди вправе требовать от вас качественное исполнение своих обязанностей. Сейчас особенно важно обеспечивать проезд транспорта экстренных служб. Поэтому, прошу более ответственно относиться к своей работе и к своим жителям», — прокомментировал мэр.
Он добавил, что номера телефонов своих управляющих компаний и их диспетчерских уфимцы могут найти в квитанциях и на информационных стендах подъездов.